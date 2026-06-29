СМИ: Мобилизационный потенциал Украины оценивают в 1,1-1,3 млн человек

Оставшийся на Украине мобилизационный потенциал не превышает 1,5 млн человек, сообщает ТАСС.

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Как заявили представители российских силовых структур, мобилизационный потенциал оценивается в 1,1-1,3 млн человек. При этом большая часть забронирована от мобилизации и работает на предприятиях критически важной инфраструктуры.

Эти данные объясняют лихорадочные попытки украинского президента Владимира Зеленского добиться принудительной депортации мужского населения из стран Европейского союза.

Ранее в Киеве вспыхнули массовые протесты из-за мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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