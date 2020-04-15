В России выявили 3388 новых случаев заражения COVID-19
В России за минувшие сутки выявлено 3388 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в Оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 в России.
Таким образом общее число заражений коронавирусом в нашей стране достигло 24 490. Инфицированные выявлены в 84 российских регионах, подчеркивает RT.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирус находятся более 130 тысяч человек.
В свою очередь, глава ведомства Анна Попова отметила, что в десяти столичных клиниках уже проводят тестирование на иммунитет к коронавирусной инфекции у работающих с заболевшими COVID-19.
Между тем, в США за прошедшие сутки зафиксировано рекордное число летальных исходов среди пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией – 2 228. Об этом говорят данные Университета Джонса Хопкинса.
Отмечается, что в общей сложности на территории Соединенных Штатов выявлено более 608 тысяч случаев заражения COVID-19. Жертвами коронавируса уже стали почти 26 тысяч человек.
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