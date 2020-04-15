В России выявили 3388 новых случаев заражения COVID-19

В России за минувшие сутки выявлено 3388 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в Оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 в России.

Таким образом общее число заражений коронавирусом в нашей стране достигло 24 490. Инфицированные выявлены в 84 российских регионах, подчеркивает RT.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирус находятся более 130 тысяч человек.

В свою очередь, глава ведомства Анна Попова отметила, что в десяти столичных клиниках уже проводят тестирование на иммунитет к коронавирусной инфекции у работающих с заболевшими COVID-19.