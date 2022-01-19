В России выявили 33 899 случаев COVID-19 за сутки

За последние сутки в России подтвердили 33 899 новых случаев коронавируса, передает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

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Накануне было зафиксировано 31 252 случая заболевания, напоминает RT.

За 24 часа медики выписали 22 920 пациентов и зарегистрировали 698 смертей, пишет «Свободная пресса».

С начала пандемии в РФ выявили 10 899 411 случаев COVID-19, 9 925 855 человек выздоровели, 323 376 россиян скончались.



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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
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