В России выявили 33 899 случаев COVID-19 за сутки
19 января 202211:29
За последние сутки в России подтвердили 33 899 новых случаев коронавируса, передает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Накануне было зафиксировано 31 252 случая заболевания, напоминает RT.
За 24 часа медики выписали 22 920 пациентов и зарегистрировали 698 смертей, пишет «Свободная пресса».
С начала пандемии в РФ выявили 10 899 411 случаев COVID-19, 9 925 855 человек выздоровели, 323 376 россиян скончались.
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Заразились
10,9 млн+33 899 / сут.
Умерли
323 тыс.+698 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 920 / сут.
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19 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru