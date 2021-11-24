В России выявили 33 558 новых случаев коронавируса за сутки
В России зарегистрировали 33 558 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Лидерами по суточному приросту больных с COVID-19 стали Москва (2533), Московская область (1842) и Санкт-Петербург (1387), пишет «Свободная пресса».
По данным оперштаба, за последние 24 часа медики выписали 36 682 пациента. Кроме того, за минувшие сутки подтвердили 1 240 смертей от COVID-19, отмечает RT.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 9 434 393 случая коронавируса, 8 126 376 человек выздоровели, 267 819 пациентов скончались.
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Заразились
9,4 млн+33 558 / сут.
Умерли
268 тыс.+1 240 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+36 682 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru