В России выявили 33 558 новых случаев коронавируса за сутки

В России зарегистрировали 33 558 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

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Лидерами по суточному приросту больных с COVID-19 стали Москва (2533), Московская область (1842) и Санкт-Петербург (1387), пишет «Свободная пресса».

По данным оперштаба, за последние 24 часа медики выписали 36 682 пациента. Кроме того, за минувшие сутки подтвердили 1 240 смертей от COVID-19, отмечает RT.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 9 434 393 случая коронавируса, 8 126 376 человек выздоровели, 267 819 пациентов скончались.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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