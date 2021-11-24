В России выявили 33 558 новых случаев коронавируса за сутки

Лидерами по суточному приросту больных с COVID-19 стали Москва (2533), Московская область (1842) и Санкт-Петербург (1387), пишет «Свободная пресса».

По данным оперштаба, за последние 24 часа медики выписали 36 682 пациента. Кроме того, за минувшие сутки подтвердили 1 240 смертей от COVID-19, отмечает RT.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 9 434 393 случая коронавируса, 8 126 376 человек выздоровели, 267 819 пациентов скончались.

