В России выявили 32 837 случаев COVID-19 за сутки

Днем ранее в стране выявили 32 648 случаев заболевания, напоминает «Свободная пресса».

При этом за последние сутки были выписаны 35 679 пациентов с COVID-19. По данным медиков, 1 226 человек за 24 часа скончались, пишет RT.

Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировали 9 669 718 случаев COVID-19, 8 364 932 человека выздоровели, 276 419 пациентов умерли.

