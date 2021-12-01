В России выявили 32 837 случаев COVID-19 за сутки

За сутки в России подтвердили 32 837 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Днем ранее в стране выявили 32 648 случаев заболевания, напоминает «Свободная пресса».

При этом за последние сутки были выписаны 35 679 пациентов с COVID-19. По данным медиков, 1 226 человек за 24 часа скончались, пишет RT.

Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировали 9 669 718 случаев COVID-19, 8 364 932 человека выздоровели, 276 419 пациентов умерли.

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ФОТО: РИА Новости
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