В России выявили 32 837 случаев COVID-19 за сутки
За сутки в России подтвердили 32 837 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Днем ранее в стране выявили 32 648 случаев заболевания, напоминает «Свободная пресса».
При этом за последние сутки были выписаны 35 679 пациентов с COVID-19. По данным медиков, 1 226 человек за 24 часа скончались, пишет RT.
Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировали 9 669 718 случаев COVID-19, 8 364 932 человека выздоровели, 276 419 пациентов умерли.
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Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru