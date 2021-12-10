В России выявили 30 873 новых случая COVID-19 за сутки
10 декабря 202111:53
За минувшие сутки в России подтвердили 30 873 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране выявили 30 209 заболевших, напоминает RT.
По данным медиков, за 24 часа от COVID-19 вылечились 35 657 пациентов. При этом за сутки было зарегистрировано 1 176 смертей.
Всего с начала пандемии в России выявили 9 956 679 случаев коронавируса, 8 673 518 россиян выздоровели, 287 180 человек скончались.
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Заразились
10,0 млн+30 873 / сут.
Умерли
287 тыс.+1 176 / сут.
Выздоровели
8,7 млн+35 657 / сут.
- В России выявили 30 873 новых случая COVID-19 за сутки
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10 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru