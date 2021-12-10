В России выявили 30 873 новых случая COVID-19 за сутки

Днем ранее в стране выявили 30 209 заболевших, напоминает RT.

По данным медиков, за 24 часа от COVID-19 вылечились 35 657 пациентов. При этом за сутки было зарегистрировано 1 176 смертей.

Всего с начала пандемии в России выявили 9 956 679 случаев коронавируса, 8 673 518 россиян выздоровели, 287 180 человек скончались.

