В России выявили 23 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

За последние сутки в России зарегистрировано 23 541 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу COVID-19.

Также сообщается, что 506 человек с коронавирусом скончались.

По количеству новых случаев лидирует Москва, за последние сутки в столице обнаружили 4871 заболевших. В Петербурге заразились 3005 человек.

В Минздраве заявили о стабилизации ситуации с распространением коронавируса

Отмечается, что 11,4% заболевших не обнаружили клинических симптомов заболевания.



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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:РоссияПандемияКоронавирус
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