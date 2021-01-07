В России выявили 23 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

За последние сутки в России зарегистрировано 23 541 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу COVID-19.

Также сообщается, что 506 человек с коронавирусом скончались.

По количеству новых случаев лидирует Москва, за последние сутки в столице обнаружили 4871 заболевших. В Петербурге заразились 3005 человек.