В России выявили 23 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
7 января 202112:05
За последние сутки в России зарегистрировано 23 541 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу COVID-19.
Также сообщается, что 506 человек с коронавирусом скончались.
По количеству новых случаев лидирует Москва, за последние сутки в столице обнаружили 4871 заболевших. В Петербурге заразились 3005 человек.
Отмечается, что 11,4% заболевших не обнаружили клинических симптомов заболевания.
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Заразились
3,3 млн+23 541 / сут.
Умерли
60 457+506 / сут.
Выздоровели
2,7 млн+23 729 / сут.
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7 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru