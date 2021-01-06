В Минздраве заявили о стабилизации ситуации с распространением коронавируса

Ситуация с распространением COVID-19 во время новогодних праздников стабилизировалась. Об сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами страны.

Тем не менее, глава Минздрава заявил, что эпидобстановка остаётся напряжённой. Мурашко отметил, что ежедневно фиксируется около 24 тысяч случаев заражения. При этом 211,6 тысяч россиян проходят лечение в медучреждениях, 82% больных лечатся амбулаторно.

Кроме того, глава Минздрава рассказал о продолжающейся вакцинации от COVID-19. По словам министра, в гражданский оборот выпущены более 1,5 млн доз вакцины «Спутник V», и объёмы производства препарата растут. Кроме того, произведено более 45 тысяч доз второй российской вакцины «ЭпиВакКорона».

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за сутки в России выявлено 24 217 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране зафиксирован 3 308 601 случай заболевания.

