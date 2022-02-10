В России выявили 197 076 новых случаев COVID-19 за сутки

Сообщается, что за последние 24 часа были госпитализированы 19 446 человек, 106 092 пациентов выздоровели, 701 человек умер.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, вирусолог Владислав Жемчугов заявил, что вакцинация может помочь тем, кто переболел «омикроном», также стоит привиться и тем, кто ещё не вакцинирован, сообщает RT.