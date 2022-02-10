В России выявили 197 076 новых случаев COVID-19 за сутки
10 февраля 202212:15
Федеральный штаб по борьбе с COVID-19 объявил, что за минувшие сутки в России выявили 197 076 новых случаев инфекции.
Сообщается, что за последние 24 часа были госпитализированы 19 446 человек, 106 092 пациентов выздоровели, 701 человек умер.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, вирусолог Владислав Жемчугов заявил, что вакцинация может помочь тем, кто переболел «омикроном», также стоит привиться и тем, кто ещё не вакцинирован, сообщает RT.
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13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru