Инфекционист спрогнозировал подъем заражений по COVID в РФ в марте

Врач-инфекционист Николай Малышев предположил, что рост заболеваемости коронавирусом может вновь наблюдаться в марте. Об этом сообщает ТАСС.

Число заражений коронавирусом в мире за полгода выросло в два раза

Согласно прогнозу Малышева, эпидемиологическая ситуация стабилизируется к лету.

Ранее еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес заявила, что половина населения мира полностью вакцинирована от COVID-19.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнфекцияКоронавирус
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