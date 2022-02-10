Инфекционист спрогнозировал подъем заражений по COVID в РФ в марте
10 февраля 202200:57
Врач-инфекционист Николай Малышев предположил, что рост заболеваемости коронавирусом может вновь наблюдаться в марте. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно прогнозу Малышева, эпидемиологическая ситуация стабилизируется к лету.
Ранее еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес заявила, что половина населения мира полностью вакцинирована от COVID-19.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,3 млн+183 тыс. / сут.
Умерли
337 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
10,8 млн+97 163 / сут.
- Тренер Валиевой посоветовала СМИ «заткнуться»
- Число заражений коронавирусом в мире за полгода выросло в два раза
- В ЕК заявили, что половина населения мира вакцинирована против коронавируса
- В штате Нью-Йорк отменят масочный режим в помещениях с 11 февраля
- Более 5 тысяч фур встали на границе Белоруссии со странами ЕС
- Грызлов: Киев продолжает стягивать войска к Донбассу
- Беспилотники планируется интегрировать в воздушное пространство РФ к 2030 году
- «Если это правда, это больно!» Роднина о подозрении на допинг Валиевой
- Сбербанк назвал популярные схемы мошенничества
- Посол в США Антонов опасается выдворения из Вашингтона
9 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru