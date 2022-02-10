Инфекционист спрогнозировал подъем заражений по COVID в РФ в марте

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В ЕК заявили, что половина населения мира вакцинирована против коронавируса

Число заражений коронавирусом в мире за полгода выросло в два раза

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Ранее еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес заявила, что половина населения мира полностью вакцинирована от COVID-19.

Врач-инфекционист Николай Малышев предположил, что рост заболеваемости коронавирусом может вновь наблюдаться в марте. Об этом сообщает ТАСС.

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