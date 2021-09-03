В России выявили 18 856 случаев коронавируса за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 18 985 новых случаев заболевания.

Лидерами по суточному приросту пациентов с COVID-19 стали Москва (1633), Санкт-Петербург (1437) и Московская область (681), отмечает «Свободная пресса».

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 18 690 россиян. При этом, по данным оперштаба, за сутки медики подтвердили 799 смертей.

С начала пандемии COVID-19 в стране зафиксировали 6 975 174 случаев заболевания, 6 236 738 человек выздоровели, 185 611 пациентов скончались, отмечает RT.

