В России выявили 18 856 случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России подтвердили 18 856 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Днем ранее в стране зафиксировали 18 985 новых случаев заболевания.
Лидерами по суточному приросту пациентов с COVID-19 стали Москва (1633), Санкт-Петербург (1437) и Московская область (681), отмечает «Свободная пресса».
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 18 690 россиян. При этом, по данным оперштаба, за сутки медики подтвердили 799 смертей.
С начала пандемии COVID-19 в стране зафиксировали 6 975 174 случаев заболевания, 6 236 738 человек выздоровели, 185 611 пациентов скончались, отмечает RT.
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Заразились
7,0 млн+18 856 / сут.
Умерли
186 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 690 / сут.
- В России выявили 18 856 случаев коронавируса за сутки
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