В России выявили 18 856 случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России подтвердили 18 856 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Инфекционист спрогнозировал новый пик заболеваемости COVID-19 в России

Днем ранее в стране зафиксировали 18 985 новых случаев заболевания.

Лидерами по суточному приросту пациентов с COVID-19 стали Москва (1633), Санкт-Петербург (1437) и Московская область (681), отмечает «Свободная пресса».

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 18 690 россиян. При этом, по данным оперштаба, за сутки медики подтвердили 799 смертей.

С начала пандемии COVID-19 в стране зафиксировали 6 975 174 случаев заболевания, 6 236 738 человек выздоровели, 185 611 пациентов скончались, отмечает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:РоссияСтатистикаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры