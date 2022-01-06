В России выявили 15 316 случаев коронавируса за сутки
В России зарегистрировали еще 15 316 случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Накануне в стране выявили 15 772 случая COVID-19, пишет RT. Число заражений с начала пандемии достигло 10 601 300.
За 24 часа медики выписали 22 949 пациентов. Всего от коронавируса вылечились 9 623 677 россиян.
При этом, по данным оперштаба, в последние сутки от COVID-19 скончались 802 человека. С начала пандемии было зарегистрировано 313 817 смертей.
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Заразились
10,6 млн+15 316 / сут.
Умерли
314 тыс.+802 / сут.
Выздоровели
9,6 млн+22 949 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru