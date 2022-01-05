ВОЗ зафиксировала максимум суточных заражений COVID за всю пандемию
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала новый максимум заражений коронавирусом за всю пандемию. Об этом сообщает ТАСС.
По данным организации, за минувшие сутки было выявлено 2 294 039 новых случаях заражения. Также впервые за пандемию число заражений за 24 часа превысило 2 млн.
По данным организации, всего за время пандемии в мире заразилось 293,7 млн человек, из которых умерло более 5,45 млн. Наибольшее число заражений зарегистрировано в США (почти 56 млн), Индия (35 млн), Бразилия (22 млн).
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Заразились
10,6 млн+15 772 / сут.
Умерли
313 тыс.+828 / сут.
Выздоровели
9,6 млн+25 581 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru