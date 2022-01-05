ВОЗ зафиксировала максимум суточных заражений COVID за всю пандемию

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала новый максимум заражений коронавирусом за всю пандемию. Об этом сообщает ТАСС.

Врач рассказал, что в организме человека «омикрон» поражает больше всего

По данным организации, за минувшие сутки было выявлено 2 294 039 новых случаях заражения. Также впервые за пандемию число заражений за 24 часа превысило 2 млн.

По данным организации, всего за время пандемии в мире заразилось 293,7 млн человек, из которых умерло более 5,45 млн. Наибольшее число заражений зарегистрировано в США (почти 56 млн), Индия (35 млн), Бразилия (22 млн).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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