В России выступили против легализации онлайн-торговли алкоголем

Председатель Союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев выступил против легализации онлайн-продажи табачной продукции, алкоголя и энергетиков. Об этом он заявил на полях XXI Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России», который проходит в московском Гостином дворе.

Корнеев отметил, что сейчас проводится эксперимент по онлайн-торговле энергетиками, организаторы которого планируют распространить эту практику на алкоголь и табак. По его словам, вместо пополнения бюджетов, борьбы с нелегальным оборотом и поддержки отечественных виноделов это приведет лишь к росту потребления алкоголя и табака.