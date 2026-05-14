В России выступили против легализации онлайн-торговли алкоголем

Председатель Союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев выступил против легализации онлайн-продажи табачной продукции, алкоголя и энергетиков. Об этом он заявил на полях XXI Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России», который проходит в московском Гостином дворе.

Корнеев отметил, что сейчас проводится эксперимент по онлайн-торговле энергетиками, организаторы которого планируют распространить эту практику на алкоголь и табак. По его словам, вместо пополнения бюджетов, борьбы с нелегальным оборотом и поддержки отечественных виноделов это приведет лишь к росту потребления алкоголя и табака.

«Это прямо противоречит государственной политике снижения алкоголизации населения и целям нацпроектов “Продолжительная и активная жизнь” и “Семья”», — подчеркнул он. Корнеев также указал на то, что коммерческая выгода не должна стоять выше здоровья россиян и демографии.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что продажа вина через маркетплейсы — настоящее преступление и популяризация алкоголя, которая позволит обходить ограничения на его продажу.

