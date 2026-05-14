«Много напели»: Драпеко заявила, что россияне не простят уехавшего актера Назарова
Госдума не решает вопросы прощения релокантов, заявила НСН зампред комитета ГД по культуре.
Супруга звезды сериала «Кухня» Дмитрия Назарова обратилась не по адресу с просьбой о содействии возвращению семьи артистов в Россию. Об этом НСН заявила заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
Жена актера Дмитрия Назарова Ольга Васильева написала письмо в Госдуму с просьбой простить их семью и позволить вернуться в Россию, утверждает Mash. По данным издания, Васильева якобы пожаловалась, что во Франции, куда пара уехала, медицина хуже российской, а «тоска по родине и работе» ухудшает самочувствие. Также актриса отрицает, что они с мужем поддерживали ВСУ, и попросила не причислять их к оппозиции, которая не вызывает «ни доверия, ни симпатии».
«Во-первых, это не по адресу. Госдума не накладывает никакие ограничения и не снимает их. Парламент только вырабатывает нормативные документы, по которым уже работают министерство юстиции и суды. Поэтому, если у них нет статуса иноагента, они вполне могут вернуться. А простит ли их российское общество, это уже вопрос самого общества. Думаю, вряд ли простит, наговорили-то и напели они много», - отметила собеседница НСН.
Депутат также выразила удивление ажиотажем вокруг Назарова.
«Дмитрий Назаров мне вообще не интересен, в том числе, как артист. Я не смотрю «Кухню», это не моё кино, с которым я, как говорится, спать ложусь. Я смотрю другие фильмы. Для меня это фигура совершенно незначимая, вообще не понимаю, зачем им столько внимания уделяют», - заключила Елена Драпеко.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что письмо Ольги Васильевой о желании вернуться в Россию пока не поступало в нижнюю палату. По его словам, релокантов, которые «оскорбляли наших защитников», наносили вред государству и финансировали ВСУ, по приезде ждет судебное разбирательство.
Редакция НСН не смогла дозвониться до Ольги Васильевой, чтобы она прокомментировала эту ситуацию. При этом одному из Telegram-каналов она заявила, что это письмо фейк. По её словам, ни она, ни ее муж, ни их представители не отправляли такое послание в Госдуму.
Народный артист России Дмитрий Назаров наиболее известен благодаря одной из главных ролей в сериале «Кухня». Актера и его жену уволили из МХТ им. Чехова в январе 2023 года. Там Назаров работал 20 лет. Он неоднократно критиковал политику российских властей в отношении Украины. В апреле 2023 года его оштрафовали на 50 тысяч рублей по делу о дискредитации российской армии. Сейчас семья актер живет во Франции. Назаров ранее заверил, что отвечает отказом на предложения финансирования ВСУ.
Как заявил ранее депутат Госдумы Виталий Милонов Telegram-каналу «Радиоточка НСН», если человек когда-либо поддерживал ВСУ деньгами, ему нечего делать в России. Всех остальных уехавших из страны после начала СВО можно простить, но после покаяния, заметил заместитель председателя комитета по защите семьи.
