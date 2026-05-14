«Во-первых, это не по адресу. Госдума не накладывает никакие ограничения и не снимает их. Парламент только вырабатывает нормативные документы, по которым уже работают министерство юстиции и суды. Поэтому, если у них нет статуса иноагента, они вполне могут вернуться. А простит ли их российское общество, это уже вопрос самого общества. Думаю, вряд ли простит, наговорили-то и напели они много», - отметила собеседница НСН.

Депутат также выразила удивление ажиотажем вокруг Назарова.

«Дмитрий Назаров мне вообще не интересен, в том числе, как артист. Я не смотрю «Кухню», это не моё кино, с которым я, как говорится, спать ложусь. Я смотрю другие фильмы. Для меня это фигура совершенно незначимая, вообще не понимаю, зачем им столько внимания уделяют», - заключила Елена Драпеко.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что письмо Ольги Васильевой о желании вернуться в Россию пока не поступало в нижнюю палату. По его словам, релокантов, которые «оскорбляли наших защитников», наносили вред государству и финансировали ВСУ, по приезде ждет судебное разбирательство.

Редакция НСН не смогла дозвониться до Ольги Васильевой, чтобы она прокомментировала эту ситуацию. При этом одному из Telegram-каналов она заявила, что это письмо фейк. По её словам, ни она, ни ее муж, ни их представители не отправляли такое послание в Госдуму.