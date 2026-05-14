«Рынок вертикальных сериалов или микродрам на сегодня уже можно назвать полноценно сложившимся в мировом масштабе. Например, в Китае объем доходов уже превысил поступления от кинопроката. По оценкам The Guardian, объем глобального рынка составляет от 7 до 15 миллиардов долларов. По факту со временем этот формат станет большим конкурентом кинопрокату. Темпы роста двузначные, в каких-то странах трехзначные. Сейчас особенно горячо развивается рынок Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, стран Магриба. Там, где есть аудитория, готовая платить за развлечения, которые всегда в кармане в удобном формате», - рассказал собеседник НСН.

По его словам, от доступности вертикального контента будет зависеть, сможет ли он составить серьезную конкуренцию традиционному телевидению и стриминговым сериалам.

«Естественно, останутся и театр, и кино, и какие-то другие иммерсивные развлечения. Вопрос в том, сколько это будет стоить. В России подписки на основные стриминги пока не очень дорогие. Соответственно, микродрамы должны находиться примерно на этом уровне. А, например, в США нормальная подписка на тот же Netflix стоит уже 25 долларов. Вопрос в том, как люди привыкли потреблять контент. Если ты находишься один в поездке, на работе, просто залипаешь, проводишь время, тогда микродрама - это для тебя. Здесь главный секрет в наличии крючка в конце каждой серии. Ты просто не можешь остановиться, это как с коробкой шоколадных конфет практически», - отметил Просянов.

В России рынок вертикальных сериалов только начал формироваться. Однако, по оценке эксперта, перспективы у этого направления большие.