Рынок на $15 млрд: Какое будущее у жанра вертикальных сериалов в России
Рынок вертикальных сериалов в России может со временем составить конкуренцию кинопрокату, заявил НСН продюсер, основатель портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов.
Рынок вертикальных сериалов и микродрам имеет неплохие перспективы в России, хотя и отстает от лидеров направления на несколько лет. Об этом заявил НСН продюсер, журналист, основатель портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов.
Международный фестиваль вертикальных сериалов «Realist» впервые пройдет в Москве в июле. Смотр посвящен микродрамам и вертикальному контенту. Как сообщили организаторы, принять участие смогут авторы и продюсеры из России и других стран. К участию допускаются микродрамы, вертикальные художественные и анимационные сериалы всех жанров. Общий хронометраж проекта не должен превышать 30 минут.
«Рынок вертикальных сериалов или микродрам на сегодня уже можно назвать полноценно сложившимся в мировом масштабе. Например, в Китае объем доходов уже превысил поступления от кинопроката. По оценкам The Guardian, объем глобального рынка составляет от 7 до 15 миллиардов долларов. По факту со временем этот формат станет большим конкурентом кинопрокату. Темпы роста двузначные, в каких-то странах трехзначные. Сейчас особенно горячо развивается рынок Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, стран Магриба. Там, где есть аудитория, готовая платить за развлечения, которые всегда в кармане в удобном формате», - рассказал собеседник НСН.
По его словам, от доступности вертикального контента будет зависеть, сможет ли он составить серьезную конкуренцию традиционному телевидению и стриминговым сериалам.
«Естественно, останутся и театр, и кино, и какие-то другие иммерсивные развлечения. Вопрос в том, сколько это будет стоить. В России подписки на основные стриминги пока не очень дорогие. Соответственно, микродрамы должны находиться примерно на этом уровне. А, например, в США нормальная подписка на тот же Netflix стоит уже 25 долларов. Вопрос в том, как люди привыкли потреблять контент. Если ты находишься один в поездке, на работе, просто залипаешь, проводишь время, тогда микродрама - это для тебя. Здесь главный секрет в наличии крючка в конце каждой серии. Ты просто не можешь остановиться, это как с коробкой шоколадных конфет практически», - отметил Просянов.
В России рынок вертикальных сериалов только начал формироваться. Однако, по оценке эксперта, перспективы у этого направления большие.
«Здесь мы отстаем на несколько лет. Сейчас можно назвать не более десятков микродрам, может быть, максимум сотню. Фестиваль как раз нужен для того, чтобы измерить эту среднюю температуру по больнице, понять, где находятся границы формата, провести социологию, узнать статистику, и в дальнейшем развивать этот формат конкретно под наш рынок, который очень специфичный. У нас работают свои мемы, лексика, слова. Однако, возможно, со временем рынок микродрам, так же, как и в Китае, догонит кинопрокат. Напомню, в 2025 году он превысил 52 миллиарда рублей в России», - заключил Жан Просянов.
Микродрама — это формат сверхкоротких сериалов (1–3 минуты на серию), созданных специально для просмотра на смартфонах в вертикальном формате 9:16. Они характеризуются высокой плотностью событий, каждая серия обрывается на самом интересном месте.
Как заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» кинокритик Давид Шнейдеров, микродрамы сегодня интересны лишь узкой аудитории, и они вряд ли вытеснят привычные сериалы, которые зритель предпочитает смотреть на экранах с расширением 16 на 9.
Горячие новости
- Рынок на $15 млрд: Какое будущее у жанра вертикальных сериалов в России
- В Госдуме объяснили снижение доли православных в стране
- «Много напели»: Драпеко заявила, что россияне не простят уехавшего актера Назарова
- В России выступили против легализации онлайн-торговли алкоголем
- ВС РФ нанесли по Украине массированный удар возмездия
- Вооруженные силы РФ освободили Николаевку в ДНР
- Осенняя развилка: Что будет с нефтью при стабилизации на Ближнем Востоке
- Депутат Говырин анонсировал индексацию военных пенсий с 1 октября
- Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД РФ Рябкову
- Число заключенных в России сократилось до 282 тысяч