В Госдуме объяснили снижение доли православных в стране
Снижение доли православных верующих россиян, о чём говорят результаты исследования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), не означает, что люди перестают быть православными. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Он указал, что это может быть связано с ростом в РФ количества мигрантов, из-за чего «могут нарушаться пропорции».
При этом парламентарий отметил, что, по его мнению, количество православных верующих в России только увеличивается.
«У меня несколько приходов есть, где я регулярно в конце службы помогаю причащать... Каждый раз количество причастников увеличивается», — заключил Милонов.
Ранее Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет провёл опрос и выяснил, что в России снизилось число православных верующих за 15 лет снизилось в 1,2 раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
