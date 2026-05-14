ВС РФ нанесли по Украине массированный удар возмездия

В ведомстве указали, что для нанесения удара использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники.

Отмечается, что удар стал ответом на атаки Украины по гражданским объектам на территории России». Кроме предприятий украинского ОПК целями были военные аэродромы, а также объекты топливной и транспортной инфраструктуры, которые используются ВСУ.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны заявили, что в зоне СВО зафиксировали 30 383 случая нарушения перемирия со стороны ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».