В России выросли зарплаты сотрудников автосервисов
Директор по персоналу сети автосервисов Fit Service Ирина Кулиева заявила, что зарплаты специалистов автобизнеса поднимались как в 2022 году, так и в 2023-м, сообщает Газета.Ru.
По её словам, сотрудники автосервисов в России за год стали получать в среднем на 18% больше, их средний уровень дохода приближается к 100 тысячам рублей.
Она отметила, что больше всего на рынке платят автоэлектрикам – 129 тысяч рублей.
«Автослесари, диагносты и автоэлектрики действительно самые дефицитные позиции в отрасли. Если в среднем на любые другие вакансии претендуют 4-5 человек, то по этим специализациям мы имеем лишь 1-2 кандидатов», – заключила Кулиева.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что зарплаты более чем пяти миллионов россиян увеличатся после резкого повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru