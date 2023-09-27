В России выросли зарплаты сотрудников автосервисов

По её словам, сотрудники автосервисов в России за год стали получать в среднем на 18% больше, их средний уровень дохода приближается к 100 тысячам рублей.

Она отметила, что больше всего на рынке платят автоэлектрикам – 129 тысяч рублей.

«Автослесари, диагносты и автоэлектрики действительно самые дефицитные позиции в отрасли. Если в среднем на любые другие вакансии претендуют 4-5 человек, то по этим специализациям мы имеем лишь 1-2 кандидатов», – заключила Кулиева.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что зарплаты более чем пяти миллионов россиян увеличатся после резкого повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

