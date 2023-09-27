Минтруд предложил расширить компенсацию за задержку зарплаты
Минтруд России предложил расширить компенсацию в случае задержки зарплаты работнику, пишет РИА Новости.
Сейчас работодатель обязан выплачивать компенсацию, если заработная плата была начислена, но не выплачена в срок. Если же руководитель неправомерно не начислил зарплату, то сотрудник в моменте не может рассчитывать на компенсацию. Это правило предложено скорректировать.
Сообщается, что число работников средних и крупных предприятий, которые столкнулись с задержками зарплаты, сократилось с 2,5 млн в 2005 году до 10 тыс. в 2023. Работодатель сегодня «бережнее» относится к сотрудникам – зарплата выплачивается без задержек и держится на уровне, заявила профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова «Радиоточке НСН». Она отметила, что в экономике продолжается тенденция на дефицит кадров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru