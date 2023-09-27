Минтруд предложил расширить компенсацию за задержку зарплаты

Сообщается, что число работников средних и крупных предприятий, которые столкнулись с задержками зарплаты, сократилось с 2,5 млн в 2005 году до 10 тыс. в 2023. Работодатель сегодня «бережнее» относится к сотрудникам – зарплата выплачивается без задержек и держится на уровне, заявила профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова «Радиоточке НСН». Она отметила, что в экономике продолжается тенденция на дефицит кадров.



