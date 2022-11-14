В России выросли запасы ресурсов животного мира в их общей стоимости. Если два года назад она составляла 299,15 млрд рублей, то в 2021 году она выросла до 303,29 млрд рублей. Об этом сообщили в Минприроды РФ.

По данным ведомства, лидирующие позиции по сумме заняли лоси (91,7 млрд рублей), косули (48,5 млрд) и кабарги (38 млрд рублей). Затем идут дикие северные олени, соболя, благородные олени и бурые медведи. Десятку замкнули снежные бараны, барсуки и туры. При этом по поголовью лидируют такие виды, как соболь (1,6 млн), косуля (1,4 млн) и лось (1,2 млн). Меньше всего выявлено гибридов зубра с бизоном (0,2 тыс.) и муфлонов (0,3 тыс.).