Шнуров назвал охоту «русской медитацией»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что полюбил охоту, но не любит стрелять по зверям, сообщает «Вечерняя Москва».

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В интервью изданию музыкант отметил, что предпочитает посидеть в засаде и получить удовольствие от единения с природой.

«Я скорее люблю сидеть в засадке. Могу посмотреть на кабана и отпустить его, могу не стрелять вообще. И мне приносит удовольствие совершенно другое — единение с природой. Я бы назвал это русской медитацией», - пояснил Шнуров.

Отвечая на вопрос о победе над своими зависимостями он сказал, что простая замена одной на другую вовсе не выход - необходимо «вырываться из этого порочного круга».

Рок-музыкант Сергей Шнуров заявил, что его пикировка с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым стала причиной отмены концертов группы «Ленинград» в Северной столице.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Рок-музыкаОхотаЛенинградСергей Шнуров
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