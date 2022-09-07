Шнуров назвал охоту «русской медитацией»

В интервью изданию музыкант отметил, что предпочитает посидеть в засаде и получить удовольствие от единения с природой.

«Я скорее люблю сидеть в засадке. Могу посмотреть на кабана и отпустить его, могу не стрелять вообще. И мне приносит удовольствие совершенно другое — единение с природой. Я бы назвал это русской медитацией», - пояснил Шнуров.

Отвечая на вопрос о победе над своими зависимостями он сказал, что простая замена одной на другую вовсе не выход - необходимо «вырываться из этого порочного круга».

Рок-музыкант Сергей Шнуров заявил, что его пикировка с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым стала причиной отмены концертов группы «Ленинград» в Северной столице.