В России выросли цены на импортную рыбную продукцию
В России растут цены на рыбопродукты импортного происхождения, рассказал доктор экономических наук Леонид Холод «Вечерней Москве».
Рыба - это натуральный продукт, и её доступность зависит, помимо прочего, от улова и популяции различных видов, отметил Холод. Он перечислил некоторые виды импортируемой в Россию рыбы, такие как макрель, тунец, лосось, осьминог и крупные креветки, которые дороги из-за логистических проблем, процедур оплаты и западных санкций.
Однако эксперт подчеркнул, что Россия, будучи морской державой, не может столкнуться с дефицитом морепродуктов. Тем не менее, необходимо также брать во внимание и природные факторы. Например, вылов дикого лосося на Дальневосточном побережье сократился, что неизбежно сказалось на ценах как на рыбу, так и на красную икру.
Холод прогнозирует, что рост цен на рыбные продукты вынудит многих потребителей перейти на более дешёвые варианты, такие как мясо птицы, которое в два раза доступнее. Он также добавил, что спрос на рыбопродукты снова возрастет, когда цены снизятся.
Ранее сообщалось, что в России откажутся от плана по увеличению потребления рыбы до 25 кг на человека.
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