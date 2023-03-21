В России откажутся от плана по увеличению потребления рыбы до 25 кг на человека

Госпрограмма была утверждена еще в 2014 году, пишет РИА ФАН. В пояснительной записке к проекту поправок говорится, что документ необходимо привести в соответствие с обновленной стратегией, определяющей развитие агропрома и рыбного хозяйства до 2030 года. Минсельхоз предлагает исключить цель об увеличении потребления рыбы, но сохранить пункт о поддержании самообеспечения рыбой и рыбопродуктами на уровне не ниже 85% в год.

Министерство и Росрыболовство подтвердили отказ от стремления к росту потребления рыбы. По словам представителя агентства, на потреблении сказывается ряд факторов, на которые ведомство не может влиять: в том числе региональные особенности, конъюнктура рынка, падение покупательной способности россиян.

