В России выросли продажи шампанского и коньяка
Национальный союз защиты прав потребителей заявил, что в январе - июле 2021 года объём розничных продаж шампанских и игристых вин в России составил 9 млн дал, сообщает пресс-служба организации.
В сообщении говорится, что это на 9,4% больше по сравнению с данными за аналогичный период 2020 года.
Также эксперты отмечают, что в январе - июле 2021 года выросли продажи коньяка (на 3%) и снизился спрос на вино (на 2,5%) и водку (на 3,6%).
Ранее в Минздраве предложили с 1 марта 2022 года запретить лицам до 21 года продажу алкоголя с содержанием спирта более 16,5%.
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