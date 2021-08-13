В России выросли продажи шампанского и коньяка

Национальный союз защиты прав потребителей заявил, что в январе - июле 2021 года объём розничных продаж шампанских и игристых вин в России составил 9 млн дал, сообщает пресс-служба организации.

В сообщении говорится, что это на 9,4% больше по сравнению с данными за аналогичный период 2020 года.

Также эксперты отмечают, что в январе - июле 2021 года выросли продажи коньяка (на 3%) и снизился спрос на вино (на 2,5%) и водку (на 3,6%).

Ранее в Минздраве предложили с 1 марта 2022 года запретить лицам до 21 года продажу алкоголя с содержанием спирта более 16,5%.

