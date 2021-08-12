Минздрав России предложил запретить продажу крепкого алкоголя до 21 года

Министерство здравоохранения России предложило повысить до 21 года минимальный возраст для приобретения крепких спиртных напитков. Об этом пишут Известия, ссылаясь на разработанные ведомством поправки в законодательство страны.

Изменения предлагается внести в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта». Минздрав предлагает с 1 марта 2022 года запретить лицам до 21 года продажу алкоголя с содержанием спирта более 16,5 процентов.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, согласно медицинским исследованиям головной мозг заканчивает формироваться только к 21 году, и алкоголь пагубно влияет на его развитие, отмечает Ura.ru.

Поправки Минздрава проходит оценку рабочей группы, затем он должен пройти экспертизу подкомиссии по совершенствованию контрольных и разрешительных функций. В случае одобрения документ поступит на комиссию правительства по законопроектной деятельности, которая решит, вносить ли его в Госдуму.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Поправки АлкогольМинздрав
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры