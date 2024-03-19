В России выросли продажи игрушек-антистресс и успокоительных
В период с 19 февраля по 17 марта в России в полтора раза выросли продажи игрушек-антистресс, передает «Газета.Ru».
Кроме того, по данным исследования системы расширенной аналитики для управления товарным бизнесом на маркетплейсах JVO (резидент «Сколково»), на которое ссылается издание, в России на 37% подскочили продажи БАДов. Особо активно вырос спрос на витаминно-минеральные комплексы (+39%) и безрецептурные успокоительные (+38%).
Сильнее всего спрос на безрецептурные успокоительные вырос в Москве (+44%), Санкт-Петербурге (+42%) и Краснодарском крае (+42%).
Продажи игрушек-антистресс (компактные массажеры, пазлы, мялки, пупырки и так далее) выросли на 53%. Наибольший рост спроса наблюдался в Саратовской (+59%) и Воронежской областях (+59%), а также в Башкортостане (+58%).
Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что россияне стали чаще обращаться к психологам с момента пандемии, чтобы поправить самооценку и создать внутренние опоры для ощущения счастья.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru