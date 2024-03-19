«Дно пройдено»: Россияне стали чаще посещать психологов в поисках счастья

Россияне стали чаще обращаться к психологам с момента пандемии, чтобы поправить самооценку и создать внутренние опоры для ощущения счастья, заявила семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН. Она отметила, что этот тренд на психологов сохранился, все чаще к специалистам приходят и мужчины.

Ранее стало известно, что в марте 2024 года индекс благополучия россиян составил 6,7 пункта из 10 возможных, что стало наиболее высоким показателем с 2018 года. Индекс благополучия россиян объединяет три показателя — степень удовлетворенности жизнью, ощущение счастья и самооценку положения в социальном мире.