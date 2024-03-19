«Дно пройдено»: Россияне стали чаще посещать психологов в поисках счастья
Наталья Панфилова заявила НСН, что люди начали признавать проблемы и поняли, что ощущение счастья можно «проработать» с психологом.
Россияне стали чаще обращаться к психологам с момента пандемии, чтобы поправить самооценку и создать внутренние опоры для ощущения счастья, заявила семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН. Она отметила, что этот тренд на психологов сохранился, все чаще к специалистам приходят и мужчины.
Ранее стало известно, что в марте 2024 года индекс благополучия россиян составил 6,7 пункта из 10 возможных, что стало наиболее высоким показателем с 2018 года. Индекс благополучия россиян объединяет три показателя — степень удовлетворенности жизнью, ощущение счастья и самооценку положения в социальном мире.
«Довольно долго нас в мире приучали к мысли, что мы какие-то никчемные, какие-то не такие, неполноценные. Если мы не живем в Европе или США, то все плохо и жизнь плоха. Ощущение счастья – это очень субъективная вещь. Конечно, есть какие-то внешние факторы, которые на это влияют. Например, вы купили красивую кофточку, а ваша подруга назвала ее ужасной, у вас испортилось настроение. Приблизительно то же самое происходило с россиянами много лет. Были и объективные трудности в виде 90-х. Ощущение счастья – это не базовая потребность, как безопасность, например. Если люди «работают» с счастьем, это значит, что они понимают, что какое-то дно уже пройдено», - объяснила она.
По ее словам, люди просто начали признавать проблемы, а не игнорировать их – им полегчало. Все чаще к психологам обращается и мужская аудитория.
«Есть и внутренняя опора – это то, что ты думаешь о себе и как ощущаешь себя вне зависимости от внешнего. Но найти внутреннюю опору бывает очень сложно. Если вам родители говорили, что ничего от вас не зависит, что вы делаете все плохо, найти опору будет еще сложнее. Самооценка же на очень многие процессы влияет. Сейчас мы видим, что люди начали обращаться к психологам, начали искать опоры внутри, а также видеть их снаружи. Им полегчало. Люди начали признавать проблемы, поняли, что не со всем могут справиться самостоятельно. Россияне стали чаще обращаться к психологам еще с момента пандемии. Мужская аудитория в этом смысле очень ярко представлена. Мужчины, которые ко мне приходят последние полтора-два года, признаются, что еще недавно не готовы были сюда прийти», - рассказала психолог.
Высокий индекс благополучия — тревожный фактор, это показатель социальной напряженности, люди в такой ситуации стремятся сплотиться вокруг некоего вожака, зачастую прибегают к помощи психологов и антидепрессантов. Об этом ранее заявил социальный психолог Алексей Рощин «Радиоточке НСН».
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