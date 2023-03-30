В России вырос спрос на бытовые услуги
Спрос на бытовые и хозяйственные услуги в России в феврале увеличился на 79% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы «Авито Услуги».
Отмечается, что число предложений от мастеров выросло на 30%.
Россияне стали чаще пользоваться услугами химчистки: соответствующих предложений стало на 23% больше. Средняя цена за услугу по стране составляет 350 рублей. Кроме того, на 74% увеличился спрос на ремонт и пошив одежды, при этом объявлений от исполнителей стало на 29% больше. В среднем такая услуга стоит 200 рублей. Также в феврале на 37% вырос спрос на клининг. Число объявлений от специалистов увеличилось на 34%, средняя цена составила 750 рублей.
Специалисты зафиксировали наибольшую динамику роста спроса на услуги профессиональной чистки ковров и мягкой мебели (на 91%). Среди самых популярных запросов также указали уборку после ремонта, которой стали пользоваться на 57% чаще, генеральную уборку (+24%), вывоз мусора (+24%).
Ранее сервис «Авито Работа» сообщил о росте спроса на специалистов в сфере образования, напоминают Известия. В прошлом году в России стали на 20% чаще искать учителей и воспитателей, отмечает РЕН ТВ.
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