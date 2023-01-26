Аналитики: Спрос на потребительские товары упал ниже уровня 2014 года
В 2022 году реальное потребление товаров повседневного спроса было ниже, чем в кризис 2014–2015 годов, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ.
По итогам прошлого года номинальный рост рынка товаров повседневного спроса составил 13,6%. При этом продажи преимущественно увеличились за счет роста инфляции — ее вклад составил 17%..
При этом в 2015 году продажи в натуральном выражении снизились на 1,5%, а вклад инфляции составил 14,1%.
Аналитики говорят, что все дело в снижении реальных доходов населения.
Ранее также стало известно, что россияне стали брать рассрочку в 10 раз чаще, чем в прошлом году. Речь идет о сервисах покупки долями, которые предоставляют крупные банки и маркетплейсы. За год граждане потратили на такие покупки больше 10 млрд рублей.
В связи с этим член-корреспондент института экономики РАН Михаил Головнин в беседе с НСН предупредил россиян, что рассрочки являются скрытой формой кредитования.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 442 / сут.
Умерли
395 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 542 / сут.
- Песков: поставка Западом танков Украине означает его прямую вовлеченность в конфликт
- СМИ: Польша по частям передала Киеву несколько истребителей МиГ-29
- СМИ: В подмосковном Пушкино нашли заряженный реактивный пехотный огнемет
- Пашинян обвинил Азербайджан в желании добиться «исхода армян» из Карабаха
- В Одесской области в результате ударов повреждены два объекта критической инфраструктуры
- СМИ: Россия переваливает рекордные объемы нефти Urals в море
- В Ростовской области признали хакерской атакой показ по телевизору обращения Зеленского
- «Неинтересно встречаться»: Зеленский о переговорах с Путиным
- Дипломат Гаврилов заявил, что новые поставки вооружения Киеву расширяют границы СВО
- На Украине сообщили о взрывах в Киеве, Винницкой и Одесской областях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru