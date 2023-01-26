Аналитики: Спрос на потребительские товары упал ниже уровня 2014 года

В 2022 году реальное потребление товаров повседневного спроса было ниже, чем в кризис 2014–2015 годов, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ.

По итогам прошлого года номинальный рост рынка товаров повседневного спроса составил 13,6%. При этом продажи преимущественно увеличились за счет роста инфляции — ее вклад составил 17%..

При этом в 2015 году продажи в натуральном выражении снизились на 1,5%, а вклад инфляции составил 14,1%.

Аналитики говорят, что все дело в снижении реальных доходов населения.

Ранее также стало известно, что россияне стали брать рассрочку в 10 раз чаще, чем в прошлом году. Речь идет о сервисах покупки долями, которые предоставляют крупные банки и маркетплейсы. За год граждане потратили на такие покупки больше 10 млрд рублей.

В связи с этим член-корреспондент института экономики РАН Михаил Головнин в беседе с НСН предупредил россиян, что рассрочки являются скрытой формой кредитования.

