В России выпустили три тестовые серии вакцин от рака

На конференции в Институте системного программирования имени Иванникова РАН он указал, что три валидационные серии выпустила фабрика по производству мРНК-вакцины.

Гинцбург отметил, был получен пакет необходимых разрешительных документов на использование соответствующей технологии.

«Начиная от диагностики и заканчивая выпуском... и применением у больных людей», — заключил учёный.

Ранее директор компании DSM Group Сергей Шуляк заявил «Радиоточке НСН», что производство вакцин от ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека и менингококковой инфекции перенесли из-за недостатка финансирования.

