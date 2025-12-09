В России выпустили три тестовые серии вакцин от рака

В России выпустили три тестовые серии вакцин от рака. Как пишет RT, об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Мурашко: Пациенты получат вакцину против меланомы в начале следующего года

На конференции в Институте системного программирования имени Иванникова РАН он указал, что три валидационные серии выпустила фабрика по производству мРНК-вакцины.

Гинцбург отметил, был получен пакет необходимых разрешительных документов на использование соответствующей технологии.

«Начиная от диагностики и заканчивая выпуском... и применением у больных людей», — заключил учёный.

Ранее директор компании DSM Group Сергей Шуляк заявил «Радиоточке НСН», что производство вакцин от ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека и менингококковой инфекции перенесли из-за недостатка финансирования.

