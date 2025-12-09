Мурашко: Пациенты получат вакцину против меланомы в начале следующего года
Первые пациенты в России могут получить вакцину для лечения меланомы в начале 2026 года. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в беседе с РИА Новости.
Глава Минздрава подчеркнул, что ведомство дало разрешение на применение препарата.
«Сейчас готовятся пациенты. И первые пациенты уже получат, я надеюсь, в начале следующего года», - сказал Мурашко.
Ранее центр имени Гамалеи и центр онкологии имени Блохина разработали мРНК-вакцину для терапии меланомы «НЕООНКОВАК», пишет Ura.ru. Производителем препарата выступил НМИЦ радиологии. Минздрав разрешил использование препарата в клинической практике.
