Мурашко: Пациенты получат вакцину против меланомы в начале следующего года

Первые пациенты в России могут получить вакцину для лечения меланомы в начале 2026 года. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в беседе с РИА Новости.

Глава Минздрава подчеркнул, что ведомство дало разрешение на применение препарата.

«Сейчас готовятся пациенты. И первые пациенты уже получат, я надеюсь, в начале следующего года», - сказал Мурашко.

Ранее центр имени Гамалеи и центр онкологии имени Блохина разработали мРНК-вакцину для терапии меланомы «НЕООНКОВАК», пишет Ura.ru. Производителем препарата выступил НМИЦ радиологии. Минздрав разрешил использование препарата в клинической практике.

