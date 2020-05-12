В России выполнили почти 6 млн тестов на COVID-19

В России проведено более 5,8 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в Роспотребнадзоре. При этом, в ведомстве подчеркнули, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остается 251 тысяча человек, сообщает RT.

Напомним, по данным на 11 мая, в России были выявлены 11 656 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в нашей стране. Таким образом общее число инфицированных в РФ увеличилось до 221 344 человек.