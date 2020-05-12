Перечислены мешающие точному результату теста на COVID-19 факторы
На результат тестов на определение COVID-19 могут повлиять несколько факторов. В их числе нарушение правил подготовки к процедуре или неправильное взятие пробы. Как пишет РБК, с таким заявлением выступил специалист по диагностике инфекционных заболеваний лаборатории «Гемотест» Дмитрий Гордеев.
Он напомнил, что для проведения тестирования на коронавирусную инфекцию необходимо взять мазок с задней стенки глотки. В том случае, когда эта процедура проведена неправильно, зонд может захватить не достаточное количество клеток со слизистой, пишет Газета.ру.
Кроме того, как отметил Гордеев, повлиять на точность теста может и нарушение правил подготовки к процедуре. Для точности исследования специалист рекомендовал не пить, не есть и не курить за три часа до анализа, сообщают Известия.
Между тем, замгендиректора лабораторной службы «Хеликс» Дарья Горякина отметила еще два фактора, влияющие на результат теста на коронавирусную инфекцию. В частности, она назвала нарушение при транспортировке биоматериала и нарушение самоизоляции.
Накануне НСН писала, что тесты для диагностики коронавирусной инфекции невозможно приобрести в интернете. Об этом предупредили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Информация размещена в Telegram-канале стопкоронавирус.рф.
Как подчёркивают в Роспотребнадзоре, для диагностики COVID-19 можно применять исключительно тесты, которые официально зарегистрированы официально в России. Они не реализуются через сеть.
В ведомстве также отметили достаточно высокую точность методов тестирования, основанных на полимеразной цепной реакции.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
221 тыс.+11 656 / сут.
Умерли
2 009+94 / сут.
Выздоровели
39 801+5 495 / сут.
- Нерабочий режим закончился: Какие регионы ближе к смягчению самоизоляции
- Резолюцию по «нарушению прав человека в России» внесли в конгресс США
- Власти Уханя проведут тотальное тестирование горожан на COVID-19
- На Сахалине введут въезд по пропускам
- Пожар в больнице в Санкт-Петербурге. Есть жертвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru