Перечислены мешающие точному результату теста на COVID-19 факторы

На результат тестов на определение COVID-19 могут повлиять несколько факторов. В их числе нарушение правил подготовки к процедуре или неправильное взятие пробы. Как пишет РБК, с таким заявлением выступил специалист по диагностике инфекционных заболеваний лаборатории «Гемотест» Дмитрий Гордеев.

Он напомнил, что для проведения тестирования на коронавирусную инфекцию необходимо взять мазок с задней стенки глотки. В том случае, когда эта процедура проведена неправильно, зонд может захватить не достаточное количество клеток со слизистой, пишет Газета.ру.

Кроме того, как отметил Гордеев, повлиять на точность теста может и нарушение правил подготовки к процедуре. Для точности исследования специалист рекомендовал не пить, не есть и не курить за три часа до анализа, сообщают Известия.

Между тем, замгендиректора лабораторной службы «Хеликс» Дарья Горякина отметила еще два фактора, влияющие на результат теста на коронавирусную инфекцию. В частности, она назвала нарушение при транспортировке биоматериала и нарушение самоизоляции.