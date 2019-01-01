«Не такси, а доставка еды». Профсоюз таксистов иронично отнесся к машинам с чипсами и шоколадом
Глава Профсоюза московских таксистов рассказал НСН, почему ему не понравилась идея оснащения машин такси контейнерами с едой и напитками.
Компания «Ситимобил» оснастила свои такси контейнерами с едой и напитками. Продавать их пассажирам может водитель авто. Как пишут «Ведомости», в такси теперь можно купить воду, газировку, энергетики, а также снеки, чипсы, шоколад и жевательные резинки. Цены в машинах сопоставимы с магазинными. Жвачку, например, можно купить за 35 рублей. На данный момент боксы с едой установлены в ста автомобилях класса комфорт, которые работают в Москве. Оплачивается такая покупка онлайн. В «Ситимобил» рассчитывают, что благодаря новой услуге водители получат возможность дополнительно заработать - с каждой покупки они будут получать от 25% до 70% от стоимости товара.
Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в эфире НСН скептично отнесся к новой услуге, однако не стал отрицать, что если это будет выгодно водителю, то стартап приживется.
«Интересное предложение, но я к нему отрицательно отношусь. Это уже будет доставка какая-то, а не такси. Курьер по перевозке пищи. Но если водитель на этом будет хорошо зарабатывать, то все это расцветет», – считает Смирнов.
Ранее глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в эфире НСН заявил о том, что в переработках таксистов виноваты агрегаторы и занижение тарифов.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей