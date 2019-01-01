«Не такси, а доставка еды». Профсоюз таксистов иронично отнесся к машинам с чипсами и шоколадом

Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в эфире НСН скептично отнесся к новой услуге, однако не стал отрицать, что если это будет выгодно водителю, то стартап приживется.

«Интересное предложение, но я к нему отрицательно отношусь. Это уже будет доставка какая-то, а не такси. Курьер по перевозке пищи. Но если водитель на этом будет хорошо зарабатывать, то все это расцветет», – считает Смирнов.

Ранее глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в эфире НСН заявил о том, что в переработках таксистов виноваты агрегаторы и занижение тарифов.



