«Синие ведерки»: Запрет BlaBlaCar резко понизит качество жизни россиян

Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в беседе с НСН выступил против инициативы общероссийского объединения пассажиров. Он отметил, что использование россиянами сайтов поиска попутчиков, а также популярных ресурсов по бронированию автобусных билетов – не блажь. По мнению эксперта, гражданам не хватает ни средств, ни официальных маршрутов.

«Я выступаю категорически против, конечно же, потому что это вообще довольная странная инициатива, если честно. Очень многие маршруты просто не существуют, но у BlaBlaCar они есть. Я сам недавно вез человека из Домодедова в город Красный Сулин по пути в Ростов. Вот если вы попробуете построить маршрут общественным транспортом любым, у вас не получится. Этого маршрута не существует. Что людям то делать? Вот человек прилетает в новый замечательный аэропорт Платов (международный аэропорт Ростова-на-Дону – прим.НСН), а потом он вынужден пользоваться исключительно такси. Все, других вариантов нет. Такси там дорогое, билет дорогой. У людей таких денег нет. Поэтому, допустим, тот же BlaBlaCar является способом выживания в нашей стране. По поводу сайтов, которые позволяют выбрать лучшую стоимость билетов. Я вот всегда пользуюсь такими сайтами, которые позволяют показать расписание, различные варианты, как я могу поехать. Поэтому я в этом отношении категорический противник подобных запретов, которые связаны с резким снижением качества жизни людей», - объяснил он.

Шкуматов добавил, что до сих пор в России существуют районы, из которых очень трудно уехать гражданам из-за нехватки легальных маршрутов.

«Если вы посмотрите, как живет страна вообще за пределами МКАД, то вы увидите, что там, на самом деле, ужас! По многим направлениям нет, никогда не было и не будет никаких легальных и даже нелегальных автобусных маршрутов. Потому что невыгодно! И люди как-то выживают в этих условиях. Для меня странно, что общество защиты пассажиров борется с теми же самыми пассажирами. Тем же самым BlaBlaCar, по статистике ООП, в год пользуются 10 миллионов пассажиров. Это говорит о том, что эти люди по-другому не могут уехать никак. Все вот эти меры приводят к созданию, закреплению монополий и, естественно, повышению цен для всех», - сообщил Шкуматов.

По его словам, причина, по которой ООП выступило с подобной инициативой, вполне очевидна. Эксперт объяснил, что таким образом крупные компании пытаются вытеснить конкурентов, однако отметил, что это бесполезная затея.

«Это лоббирование интересов крупного бизнеса, крупных перевозчиков. Это очевидно. Это классическая ситуация - “собака на сене”. Когда самому не надо. Я понимаю, что ни один из крупных перевозчиков не будет пускать маршрут из Домодедово в Красный Сулин. Не нужно ему это. В итоге пассажиры останутся ни с чем. Вообще у разбитого корыта. Очевидно, что даже те компании, которые хотят съесть очередной кусок рынка , его не съедят. Передвигаться можно будет только в пределах МКАД, КАД, может, еще в паре крупных городов. Соответственно все остальные территории будут испытывать еще больше инфраструктурное голодание и будет еще больший отток населения. Я понимаю, какой смысл в этом: в крупных городах вытеснить конкурентов. Но ведь они по всей стране хотят вытеснить. Это приведет к катастрофическим последствиям», - заключил собеседник НСН.

Ранее Минтранс предложил допускать к перевозке людей водителей со стажем не менее двух лет, а также установить только безналичную форму оплаты. Кроме того, водители смогут выполнять не более двух поездок в сутки и перевозить не более пяти пассажиров за раз. Координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов в интервью НСН усомнился в наличии у властей возможности проверять водителей на соблюдение ими вышеуказанных правил.







