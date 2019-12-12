В России выбрали лучший и худший города

Тюмень в уходящем году возглавила рейтинг городов России, ранжированных по качеству жизни. Список составили аналитики портала Domofond.ru. Лучший и худший города страны были выбраны на основе таких критериев, как безопасность, качество работы служб ЖКХ, дороги, экология, уровень развития торговой, детской и спортивной инфраструктуры, а также дружелюбность соседей и уровень доходов местных жителей.

Вторую позицию в рейтинге занял Геленджик. Замыкает тройку лидеров Ейск. Также в топ-10 попали Грозный, Гурьевск, Москва, Мытищи, Королев, Ставрополь и Калининград.

Что касается худшего город, то им стали Шахты в Ростовской области.