В России выбрали лучший и худший города
Тюмень в уходящем году возглавила рейтинг городов России, ранжированных по качеству жизни. Список составили аналитики портала Domofond.ru. Лучший и худший города страны были выбраны на основе таких критериев, как безопасность, качество работы служб ЖКХ, дороги, экология, уровень развития торговой, детской и спортивной инфраструктуры, а также дружелюбность соседей и уровень доходов местных жителей.
Вторую позицию в рейтинге занял Геленджик. Замыкает тройку лидеров Ейск. Также в топ-10 попали Грозный, Гурьевск, Москва, Мытищи, Королев, Ставрополь и Калининград.
Что касается худшего город, то им стали Шахты в Ростовской области.
Между тем, накануне НСН писала, что самым комфортным для проживания городом России стал Краснодар. К такому выводу пришли в институте территориального развития «Урбаника», отмечает РБК.
Город набрал высокие баллы за счет благоприятного климата и обеспеченности застройкой при относительно низких затратах не проживание.
Далее следуют Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга. Их признали не только комфортными, но доступными по ценам.
Примечательно, что Москва заняла в рейтинге только 52-е место – против столицы сыграла высокая стоимость жизни в сравнении со средней зарплатой, отмечает RT.
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