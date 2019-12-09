Эксперты назвали самые «ревнивые» города России

Женщины и мужчины Казани оказались самыми ревнивыми жителями России. На втором месте в этом списке оказались жители Сочи, замыкают тройку лидеров – жители Махачкалы. К такому выводу пришли аналитики исследовательской компании Zoom Market, опросившие три тысячи человек, которые состоят в браке или находятся в устойчивых отношениях. Причем, как отметил руководитель проекта Андрей Штыров, среди респондентов, попавших в выборку «ревнивых», женщин на 18 процентов больше чем представителей сильной половины человечества.

Добавим, в общей сложности в рейтинг городов-«ревнивцев» попали 25 населенных пунктов. Примечательно, что Москва и Санкт-Петербург в число лидеров не пробились. Столица оказалась на 11-ой позиции, а город на Неве - на 25 месте.