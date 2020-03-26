В России вводятся штрафы за нарушение карантина

Глава правительства Михаил Мишустин подчеркнул, что большинство граждан осознают необходимость мер для борьбы с коронавирусной инфекцией. Однако хватает и легкомысленных людей.



«Но, к сожалению, есть и люди, кто демонстрирует редкое легкомыслие — и это в том, что касается безопасности окружающих и даже собственного здоровья», - посетовал премьер.



В ходе заседания правительства Мишустин также рассказал, что на поддержку российских семей в условиях коронавирусной инфекции будет выделено 105 млрд рублей, сообщает RT.



Всего в России по состоянию на 26 марта зафиксировано 840 случаев заболевания коронавирусом. Появились и первые жертвы — накануне скончались два пожилых пациента, отмечает телеканал «360».

