В России вводятся штрафы за нарушение карантина
В России начнут штрафовать за нарушение режима карантина, это коснется как физических, так и юридических лиц. Соответствующие поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.
Глава правительства Михаил Мишустин подчеркнул, что большинство граждан осознают необходимость мер для борьбы с коронавирусной инфекцией. Однако хватает и легкомысленных людей.
«Но, к сожалению, есть и люди, кто демонстрирует редкое легкомыслие — и это в том, что касается безопасности окружающих и даже собственного здоровья», - посетовал премьер.
В ходе заседания правительства Мишустин также рассказал, что на поддержку российских семей в условиях коронавирусной инфекции будет выделено 105 млрд рублей, сообщает RT.
Всего в России по состоянию на 26 марта зафиксировано 840 случаев заболевания коронавирусом. Появились и первые жертвы — накануне скончались два пожилых пациента, отмечает телеканал «360».
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