СКР создал специальную группу по борьбе с фейками о коронавирусе

Соответствующее распоряжение отдал председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщает RT со ссылкой на официального представителя ведомства Светланы Петренко.



Рабочая группа будет выявлять в интернете и мессенджерах недостоверную и заведомо ложную информацию о ситуации с коронавирусом.



«В соответствии с действующим законодательством будет даваться уголовно-правовая оценка таким фактам», - подчеркнули в ведомстве.



Ранее жительница Челябинска уже была оштрафована на 40 тысяч рублей за рапространение фейков о коронавирусе, сообщает Ura.ru.

