СКР создал специальную группу по борьбе с фейками о коронавирусе

Следственный комитет создал специальную группу, которая начнет противодействовать распространению в сети фейковых сообщений о коронавирусе COVID-19.

В России число подхвативших коронавирус достигло 840 человек

Соответствующее распоряжение отдал председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщает RT со ссылкой на официального представителя ведомства Светланы Петренко.

Рабочая группа будет выявлять в интернете и мессенджерах недостоверную и заведомо ложную информацию о ситуации с коронавирусом.

«В соответствии с действующим законодательством будет даваться уголовно-правовая оценка таким фактам», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее жительница Челябинска уже была оштрафована на 40 тысяч рублей за рапространение фейков о коронавирусе, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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