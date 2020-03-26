СКР создал специальную группу по борьбе с фейками о коронавирусе
Следственный комитет создал специальную группу, которая начнет противодействовать распространению в сети фейковых сообщений о коронавирусе COVID-19.
Соответствующее распоряжение отдал председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщает RT со ссылкой на официального представителя ведомства Светланы Петренко.
Рабочая группа будет выявлять в интернете и мессенджерах недостоверную и заведомо ложную информацию о ситуации с коронавирусом.
«В соответствии с действующим законодательством будет даваться уголовно-правовая оценка таким фактам», - подчеркнули в ведомстве.
Ранее жительница Челябинска уже была оштрафована на 40 тысяч рублей за рапространение фейков о коронавирусе, сообщает Ura.ru.
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