В России вводят штрафы до одного миллиона рублей за спам-звонки
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий штрафы за спам-звонки и рекламу кредитов или займов без указания их полной стоимости.
Так, согласно документу, теперь за спам-звонки от роботов и автоинформаторов будет грозить штраф до одного миллиона рублей.
Кроме того, в законе сказано об ужесточении наказания для микрофинансовых организаций, размещающих неполную информацию об условиях займа.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН заявил, что ужесточение ответственности за спам-звонки вряд ли снизит их число, поскольку большая часть россиян не захочет самостоятельно обращаться в Роскомнадзор и фиксировать нарушения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru