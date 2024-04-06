В России вводят штрафы до одного миллиона рублей за спам-звонки

Так, согласно документу, теперь за спам-звонки от роботов и автоинформаторов будет грозить штраф до одного миллиона рублей.

Кроме того, в законе сказано об ужесточении наказания для микрофинансовых организаций, размещающих неполную информацию об условиях займа.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН заявил, что ужесточение ответственности за спам-звонки вряд ли снизит их число, поскольку большая часть россиян не захочет самостоятельно обращаться в Роскомнадзор и фиксировать нарушения.

