«Закон без определения»: Штрафы не помогут в борьбе со спам-звонками
Ужесточение ответственности за спам-звонки вряд ли снизит их число, поскольку большая часть россиян не захочет самостоятельно обращаться в Роскомнадзор и фиксировать нарушения, рассказал НСН Эльдар Муртазин.
В российском законодательстве нет определения «спам-звонка», что осложняет борьбу с ними, заявил в интервью НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, люди, которые столкнулись с подобным, сегодня должны самостоятельно обращаться в Роскомнадзор, однако большая часть россиян предпочла бы, чтобы отслеживание спама происходило автономно.
Госдума 20 марта приняла в третьем чтении законопроект об ответственности за спам-звонки. Подобное будет расцениваться как нарушения требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи. Физическим лицам в этом случае грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц предусмотрен штраф от 20 до 100 тысяч рублей, юридические лица могут получить от 300 тысяч до 1 миллиона рублей штрафа. Муртазин подчеркнул, что в российском законодательстве сегодня отсутствует определение спам-звонка, что осложняет борьбу с подобной рекламой.
«Определение спам-звонка в законодательстве отсутствует. На сегодняшний день мы пытаемся регулировать то, чему не дали названия. Формулировка «массовый обзвон» позволяет понять, что когда идут массовые звонки, а не конкретная адресная коммуникация – это спам. Но и это определение в законодательстве тоже отсутствует, непонятно, это 10 звонков, 100 звонков или миллион. Техническая непроработка не позволяет говорить о том, что из новых ограничений выйдет что-то толковое. Штрафы могут сработать, если сами операторы захотят бороться со спамерами, соберут доказательную базу в своих сетях и обратятся в суд», - сообщил он.
Собеседник НСН уточнил, что тем, кто сталкивается со спам-звонками, сегодня важно обоснованно доказать, что звонок был получен именно от спамеров.
«На сегодняшний день человеку нужно доказать факт спам-звонка, для этого важно его зафиксировать. Также представить содержание звонка. Недостаточно сказать, что вам звонили спамеры, нужно предоставить запись разговора. С этим уже возникают проблемы, поскольку большая часть людей не записывает свои разговоры. Они также не хотят обращаться в Роскомнадзор, желая, чтобы все происходило автоматически, без их участия. Судиться, чтобы кому-то назначили штрафы, мало кто будет. Возможно, желающие возникнут, но это капля в море. Поэтому говорить о том, что штрафы изменят ситуацию, не приходится», - пояснил Муртазин.
Он также добавил, что звонки журналистов не являются спамом, поскольку подобные действия – часть профессиональной деятельности.
«Журналисты, которые берут комментарии по телефону, делают это в рамках профессиональной деятельности, которая закреплена в законодательстве. Да, зачастую номера телефонов других людей попадают к представителям СМИ разными способами, не напрямую, но они выполняют общественно-значимую работу. Журналисты не досаждают людям, ведь на подобные звонки по желанию могут отвечать или не отвечать. Если специалист звонит кому-то по редакционному заданию, это не является спамом», - заключил он.
Ранее сообщалось, что россияне получили около 3,8 млрд спам-звонков за шесть месяцев 2023 год, что в 2,15 раза превышают данные за аналогичный период прошлого года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин обсудил с членами Совбеза тему борьбы с распространением идей неонацизма
- Адвокат: Блиновской предъявили обвинение в окончательной редакции
- Гвинет Пэлтроу назвала бесполезными вложения студий в съемки кинокомиксов
- Росфинмониторинг внес движение ЛГБТ в перечень террористических и экстремистских
- Жительница Белгорода пожаловалась Гладкову на оскорбляющий чувства верующих хлеб
- Военный эксперт рассказал, когда Россия начнет масштабное наступление на Украине
- Генрокуратура Украины: ДнепроГЭС выведена из строя
- СМИ: Чувашских чиновников наказали за запрет оставлять детей с бабушками
- СМИ: МВД Германии признало участие 21 гражданина страны в украинском конфликте
- Российские войска освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru