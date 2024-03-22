«Закон без определения»: Штрафы не помогут в борьбе со спам-звонками

Собеседник НСН уточнил, что тем, кто сталкивается со спам-звонками, сегодня важно обоснованно доказать, что звонок был получен именно от спамеров.

«На сегодняшний день человеку нужно доказать факт спам-звонка, для этого важно его зафиксировать. Также представить содержание звонка. Недостаточно сказать, что вам звонили спамеры, нужно предоставить запись разговора. С этим уже возникают проблемы, поскольку большая часть людей не записывает свои разговоры. Они также не хотят обращаться в Роскомнадзор, желая, чтобы все происходило автоматически, без их участия. Судиться, чтобы кому-то назначили штрафы, мало кто будет. Возможно, желающие возникнут, но это капля в море. Поэтому говорить о том, что штрафы изменят ситуацию, не приходится», - пояснил Муртазин.

Он также добавил, что звонки журналистов не являются спамом, поскольку подобные действия – часть профессиональной деятельности.

«Журналисты, которые берут комментарии по телефону, делают это в рамках профессиональной деятельности, которая закреплена в законодательстве. Да, зачастую номера телефонов других людей попадают к представителям СМИ разными способами, не напрямую, но они выполняют общественно-значимую работу. Журналисты не досаждают людям, ведь на подобные звонки по желанию могут отвечать или не отвечать. Если специалист звонит кому-то по редакционному заданию, это не является спамом», - заключил он.

Ранее сообщалось, что россияне получили около 3,8 млрд спам-звонков за шесть месяцев 2023 год, что в 2,15 раза превышают данные за аналогичный период прошлого года, передает «Радиоточка НСН».

