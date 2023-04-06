В России ввели уголовное наказание за сбор редких грибов

Госдума приняла закон об уголовном наказании за уничтожение, незаконный сбор и оборот краснокнижных растений и грибов. Об этом сообщает ТАСС.

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В связи с этим уголовный кодекс России дополнится статьей 260.1. Теперь за нарушение нового закона предусмотрено уголовное наказание в виде тюремного заключения на срок до четырех лет, а также штраф до миллиона рублей.

Ранее доцент биофака МГУ рассказала, какие виды грибов попадут в Красную книгу, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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