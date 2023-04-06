В России ввели уголовное наказание за сбор редких грибов
6 апреля 202315:06
Госдума приняла закон об уголовном наказании за уничтожение, незаконный сбор и оборот краснокнижных растений и грибов. Об этом сообщает ТАСС.
В связи с этим уголовный кодекс России дополнится статьей 260.1. Теперь за нарушение нового закона предусмотрено уголовное наказание в виде тюремного заключения на срок до четырех лет, а также штраф до миллиона рублей.
Ранее доцент биофака МГУ рассказала, какие виды грибов попадут в Красную книгу, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru