В России ввели уголовное наказание за сбор редких грибов

В связи с этим уголовный кодекс России дополнится статьей 260.1. Теперь за нарушение нового закона предусмотрено уголовное наказание в виде тюремного заключения на срок до четырех лет, а также штраф до миллиона рублей.

Ранее доцент биофака МГУ рассказала, какие виды грибов попадут в Красную книгу, сообщает «Радиоточка НСН».

