Эксперты рассказали, чем опасны БАДы из мухоморов

Издание отмечает, что в интернет-магазинах широко представлены средства, содержащие эти ядовитые грибы. В описаниях к БАДам говорится, что препараты содержат минимальные дозы мухоморов, которые не вредят здоровью и помогают при депрессии, хронической усталости, повышают уровень энергии и работоспособность. При этом среди противопоказаний указывают аллергию на грибы, индивидуальную непереносимость и «сверхчувствительность».

Как отметил миколог Михаил Вишневский, который первым в России начал практиковать микродозинг мухоморами, из-за малых порций ядовитого вещества БАДы не дают «ярких ощущений».

«А вот через неделю можно ощутить уже реальные изменения — проблемы больше не мешают жить, настроение выравнивается, внутренние диалоги, которые некоторые ведут перед сном, исчезают», — заявил миколог.

Однако медики указывают, что эффект от микродоз мухоморов малоизучен и может грозить негативными последствиями. По словам главного врача медицинского стационара «Гармония» Марины Калюжной, мухоморы содержат псилоцибины, мусцимол и мускарин — вещества, вызывающие галлюцинации, и опасны отравлением, аллергией и зависимостью. Кроме того, эксперт подчеркнула, что у людей с психическими болезнями подобные препараты могут усилить депрессивное состояние, настроить на суицидальные мысли.

В свою очередь, психиатр-нарколог, главный врач клиники «Нейро-пси» Владимир Каторгин отметил, что ядовитые вещества в грибах губительны для центральной нервной системы и могут вызывать параличи, психические заболевания, обострение существующих расстройств. Медик подчеркнул, что в России не проводилось ни одного клинического исследования микродозинга мухоморов. По словам Каторгина, часть пациентов, употреблявших БАДы с мухоморами, умирают в отделениях токсикологии.

