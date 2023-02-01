В России ввели стандарт, ограничивающий скорость движения на электросамокатах

Ранее Росстандарт утвердил документ, который вводит ограничение скорости электрических средств индивидуальной мобильности до 25 километров в час с возможностью определения их местоположения. Стандарт носит рекомендательный характер. В Минпромторге подчеркивали, что ГОСТ поможет существенно повысить безопасность россиян, пишет Ura.ru.

Стандарт также устанавливает требования безопасности, методы испытаний, требования к маркировке и сопроводительной документации для электросамокатов, гироскутеров и моноколес. Документом вводится классификация подобных средств, требования к комплектации при продаже, зарядке батарей и хранению энергии. Кроме того, ГОСТ устанавливает методы испытаний на устойчивость и прочность ЭСИМ при ударе.

Правительство РФ в октябре утвердило изменения в правила дорожного движения, признающие электросамокаты, гироскутеры, электроскейтборды, моноколеса средствами индивидуальной мобильности и ограничивающие их скорость, напоминает телеканал «360».

