В России ввели стандарт, ограничивающий скорость движения на электросамокатах
Новый национальный стандарт, ограничивающий скорость электросамокатов, моноколес и гироскутеров, вступил в силу в России с 1 февраля.
Ранее Росстандарт утвердил документ, который вводит ограничение скорости электрических средств индивидуальной мобильности до 25 километров в час с возможностью определения их местоположения. Стандарт носит рекомендательный характер. В Минпромторге подчеркивали, что ГОСТ поможет существенно повысить безопасность россиян, пишет Ura.ru.
Стандарт также устанавливает требования безопасности, методы испытаний, требования к маркировке и сопроводительной документации для электросамокатов, гироскутеров и моноколес. Документом вводится классификация подобных средств, требования к комплектации при продаже, зарядке батарей и хранению энергии. Кроме того, ГОСТ устанавливает методы испытаний на устойчивость и прочность ЭСИМ при ударе.
Правительство РФ в октябре утвердило изменения в правила дорожного движения, признающие электросамокаты, гироскутеры, электроскейтборды, моноколеса средствами индивидуальной мобильности и ограничивающие их скорость, напоминает телеканал «360».
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