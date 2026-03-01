На российские танки в зоне СВО начали устанавливать новую защиту от дронов

По данным Минобороны, специалисты ремонтной роты 13-го танкового полка 4-й гвардейской танковой дивизии (группировка войск «Запад») самостоятельно разработали и уже устанавливают на боевые машины этот защитный навес, предназначенный для противодействия FPV-дронам и кумулятивным боеприпасам.

«Ёж» представляет собой металлический каркас, к которому приварено около 1300 «веников» из расплетённых стальных тросов. Такая система позволяет запутывать атакующие дроны и эффективно рассеивать или разрушать кумулятивную струю противотанковых снарядов.

Навес монтируется преимущественно на танки Т-80БВ и покрывает значительную часть их поверхности. По словам военных, подобная защита способна выдерживать до 20 попаданий FPV-дронов без критического ущерба для машины.

Ранее танкисты группировки «Юг» создали защитный «мангал» от FPV-дронов, который напоминает прическу «дреды», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».