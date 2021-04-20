Путин подписал закон о штрафе за высадку детей-безбилетников
Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Штраф составит от пяти тысяч рублей для водителей и от 20 до 30 тысяч рублей для должностных лиц. Наказание будет применяться при высадке детей младше 16 лет, не оплативших проезд, из автобуса, трамвая или троллейбуса.
Кроме того, до пяти тысяч рублей увеличен штраф за нарушение правил пересечения железнодорожных путей транспортными средствами.
Напомним, седьмого марта в России вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых.
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