В России призвали запретить онлайн-продажу алкоголя и табака и развивать семейный спорт

Круглый стол «Стратегия развития и перспективы семейного спорта в России» состоялся в столице 19 сентября в рамках фестиваля «СПОРТЛЭНД», организованного департаментом спорта города Москвы и Ассоциацией развития семейного спорта. В нем приняли участие ведущие эксперты спортивной, студенческой и общественной сферы, а ключевым спикером выступил соорганизатор круглого стола, председатель Союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

Корнеев поднял актуальные вопросы влияния цифровой среды на здоровье россиян. В том числе он отметил, что несмотря на рост расходов на медицину, показатели продолжительности жизни в стране не достигают плановых значений. Решение проблемы он видит в развитии семейного спорта, который формирует у детей устойчивую установку на приверженность здоровому образу жизни и отторжение вредных привычек.

Особо внимание он уделил угрозам цифровой среды. Председатель Союза «Цифровой мир» выступил против разрешения дистанционной торговли алкоголем. Ссылаясь на исследования, он сообщил, легализация онлайн-продажи спиртного приводит к удвоению его потребления.

«Цифровая среда не должна становиться легальной витриной для деструктивных привычек. Алкоголь и табак необходимо жестко отсечь от цифрового пространства, чтобы они не проникали в смартфоны наших детей, превращая гаджеты в каналы поставки яда. В этих условиях именно семья должна быть на страже здоровья и безопасности подрастающего поколения. Мы не можем полагаться лишь на иллюзорный цифровой контроль — родительский пример и крепкая семья являются единственным надежным щитом от раннего приобщения к вредным привычкам», — сказал Корнеев.

Другие эксперты также посчитали недопустимой легализацию онлайн-продажи алкоголя и табака. Исполнительный директор Национальной лиги развития спорта Алексей Подгорный подчеркнул, что это противоречит политике формирования культуры здорового образа жизни. При этом спикер отметил, что запреты могут быть эффективны только на фоне личного примера родителей, занимающихся спортом вместе с детьми.

Исполнительный директор Ассоциации студенческих спортивных клубов России Павел Крутов считает, что доступность алкоголя и табака в интернете подрывает здоровье молодежи. Также это мешает прививать подрастающему поколению любовь к спорту и правильному образу жизни.

Итогом дискуссии стало предложение перенаправить бюджетные ресурсы с систем цифрового контроля на развитие инфраструктуры для семейного спорта. Участники также призвали к полному законодательному запрету онлайн-продажи алкоголя, табака и оборота вейпов.