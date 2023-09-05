«Бизнес на грибах»: Нарколог призвал ввести наказание за продажу мухоморов

«Была информация, что люди не просто нашли в лесу грибы случайно, а что это используется уже как бизнес, какие-то продукты делают из мухоморов, они даже встречаются на маркетплейсах. Ужесточение должно быть. В перечне наркотических средств есть различные подразделения, более тяжелые наркотики, менее тяжелые и так далее. Надо посмотреть с точки зрения слабых наркотических веществ, какая предусмотрена ответственность. Это именно для пресечения торговли», - объяснил он.

По словам собеседника НСН, отравление мухоморами может быть смертельным, зачастую это ведет к серьезным последствиям для организма.

«Этот вопрос требует особого внимания, 40% - это существенный рост. Смертельные исходы есть, паралич нервной системы, нарушение дыхательного центра, коматозные состояния. Это все, к сожалению, жестокая реальность. Угроза нарастает. Среди последствий - тяжелое отравление, то есть, нужна именно скорая помощь», - заключил он.

Ранее Госдума приняла закон об уголовном наказании за уничтожение, незаконный сбор и оборот краснокнижных растений и грибов. Теперь за нарушение нового закона предусмотрено уголовное наказание в виде тюремного заключения на срок до четырех лет, а также штраф до миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».

