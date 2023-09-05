«Бизнес на грибах»: Нарколог призвал ввести наказание за продажу мухоморов
Руслан Исаев заявил в эфире НСН, что сегодня продукты из мухоморов можно купить даже на маркетплейсах, «производители» делают бизнес на опасных грибах, отравление которыми может стать смертельным.
Сегодня продукты из токсичных мухоморов можно купить даже на маркетплейсах, необходимо ввести ответственность за продажу опасных грибов, заявил врач-нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев в разговоре с НСН.
Депутат от Татарстана Айдар Метшин ранее предложил приравнять мухоморы к наркотикам. По его словам, ежегодно количество тяжелых отравлений мухоморами увеличивается на 40%. Отмечается, что зачастую галлюциногенные грибы даже продают в свободном доступе под видом БАДов. Исаев инициативу поддержал.
«Была информация, что люди не просто нашли в лесу грибы случайно, а что это используется уже как бизнес, какие-то продукты делают из мухоморов, они даже встречаются на маркетплейсах. Ужесточение должно быть. В перечне наркотических средств есть различные подразделения, более тяжелые наркотики, менее тяжелые и так далее. Надо посмотреть с точки зрения слабых наркотических веществ, какая предусмотрена ответственность. Это именно для пресечения торговли», - объяснил он.
По словам собеседника НСН, отравление мухоморами может быть смертельным, зачастую это ведет к серьезным последствиям для организма.
«Этот вопрос требует особого внимания, 40% - это существенный рост. Смертельные исходы есть, паралич нервной системы, нарушение дыхательного центра, коматозные состояния. Это все, к сожалению, жестокая реальность. Угроза нарастает. Среди последствий - тяжелое отравление, то есть, нужна именно скорая помощь», - заключил он.
Ранее Госдума приняла закон об уголовном наказании за уничтожение, незаконный сбор и оборот краснокнижных растений и грибов. Теперь за нарушение нового закона предусмотрено уголовное наказание в виде тюремного заключения на срок до четырех лет, а также штраф до миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».
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