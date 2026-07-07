Экономист напомнил, что предпенсионеры имеют право на защиту от увольнения

Как уточнил экономист, статус предпенсионера обычно присваивается за пять лет до нового пенсионного возраста. В 2026 году к этой категории можно отнести мужчин 1963–1967 годов рождения и женщин 1968–1972 годов рождения.

«Предпенсионеры имеют право на защиту от увольнения по возрасту, два оплачиваемых дня в год для прохождения диспансеризации, а также бесплатное переобучение через центры занятости», — рассказал Сафонов «Газете.Ru».

По его словам, в случае потери работы предпенсионер может рассчитывать на повышенное пособие по безработице. При ликвидации организации или сокращении при ряде условий он также может выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного срока. Помимо прочего по достижении 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами начинают действовать федеральные налоговые льготы.

Ранее сообщалось, что в 2026 году пенсионеры в России могут рассчитывать на социальные доплаты до прожиточного минимума. В текущем году федеральный прожиточный минимум пенсионера составляет 16 тысяч 288 рублей. Доплата оформляется автоматически, передает «Радиоточка НСН».

